Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:27

Тайфун "Саола" движется к южной части Тайваня

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Набирающий силу тайфун "Саола" приближается к южному побережью Тайваня, откуда затем двинется к юго-восточному берегу материкового Китая, сообщает Associated Press (AP).

Скорость ветра в эпицентре тайфуна достигает 191 км/ч, а порывы - до 234 км/ч. Метеорологическая служба Тайваня объявила "Саолу" сильным тайфуном.

Ожидается, что он не достигнет основной территории Тайваня, но пройдет через его южные города, что приведет к обильным ливням.

Метеорологи прогнозируют, что тайфун в пятницу ударит по провинциям Фуцзянь и Гуандун на юге материковой части Китая.

Ранее на этой неделе тайфун "Саола" обрушился на Филиппины. Сообщений о жертвах не поступало. В северной части страны тайфун вызвал муссонные дожди, что привело к затоплению нескольких деревень и эвакуации 50 тыс. человек. Из-за "Саолы" на Филиппинах повреждены более сотни домов.

Китай Тайвань
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Apple может представить новый iPhone и часы 12 сентября

Военные в Габоне аннулировали результаты президентских выборов

Что случилось этой ночью: среда, 30 августа

Уолл-стрит выросла по итогам третьей сессии подряд

Уолл-стрит выросла по итогам третьей сессии подряд

Более 80% американцев обеспокоены состоянием демократии в стране

Более 80% американцев обеспокоены состоянием демократии в стране

Что произошло за день: вторник, 29 августа

США согласовали очередной пакет военной помощи Украине

США согласовали очередной пакет военной помощи Украине

Более 180 человек погибли в столкновениях в эфиопском регионе Амхара

Пожар на северо-востоке Греции не удается локализовать более 10 дней

Пожар на северо-востоке Греции не удается локализовать более 10 дней

Эстония задумалась о закрытии КПП "Койдула" на границе с Россией

Эстония задумалась о закрытии КПП "Койдула" на границе с Россией
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });