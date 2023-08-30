Тайфун "Саола" движется к южной части Тайваня

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Набирающий силу тайфун "Саола" приближается к южному побережью Тайваня, откуда затем двинется к юго-восточному берегу материкового Китая, сообщает Associated Press (AP).

Скорость ветра в эпицентре тайфуна достигает 191 км/ч, а порывы - до 234 км/ч. Метеорологическая служба Тайваня объявила "Саолу" сильным тайфуном.

Ожидается, что он не достигнет основной территории Тайваня, но пройдет через его южные города, что приведет к обильным ливням.

Метеорологи прогнозируют, что тайфун в пятницу ударит по провинциям Фуцзянь и Гуандун на юге материковой части Китая.

Ранее на этой неделе тайфун "Саола" обрушился на Филиппины. Сообщений о жертвах не поступало. В северной части страны тайфун вызвал муссонные дожди, что привело к затоплению нескольких деревень и эвакуации 50 тыс. человек. Из-за "Саолы" на Филиппинах повреждены более сотни домов.