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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

В китайском Гуандуне и Гонконге отменили сотни рейсов и закрыли школы из-за тайфуна

В китайском Гуандуне и Гонконге отменили сотни рейсов и закрыли школы из-за тайфуна
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В провинции Гуандун на юго-востоке Китая и в Гонконге приостановили авиасообщение, а также закрывают предприятия и школы в связи с приближением мощного тайфуна "Саола", сообщают в пятницу западные СМИ.

По данным китайского метеорологического центра, "Саола" может обрушиться на побережье провинции Гуандун позднее в пятницу или в субботу, затронув также Гонконг и Макао.

По состоянию на 10:55 по местному времени (5:55 по московскому времени) в аэропортах городов Чжухай и Шэньчжэнь в провинции Гуандун отменили сотни рейсов. Власти провинции также объявили о приостановке железнодорожного движения с 20:00 пятницы по местному времени (15:00 по Москве) до 18:00 субботы по местному времени (13:00 мск). В Шэньчжэне временно закрыли предприятия, рынки, приостановили торги на бирже. Власти города призвали жителей оставаться дома и пообещали открыть все городские убежища. С полудня четверга в Шэньчжэне временно отменили занятия в школах.

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Гонконгский авиаперевозчик Cathay Pacific сообщил, что все рейсы в Гонконг и из Гонконга отменены с 14:00 пятницы по местному времени (9:00 по Москве) до 10:00 субботы по местному времени (5:00 по Москве). По данным авиакомпании, в зависимости от движения тайфуна приостановку рейсов, возможно, придется продлить.

Кроме того, в целях безопасности движение по мосту Гонконг - Чжухай - Макао перекроют с 15:30 по местному времени (10:30 мск). Когда мост откроют вновь, не сообщается.

Согласно прогнозам, погодные условия по мере приближения тайфуна будут быстро ухудшаться. Так, метеорологи не исключают вероятность возникновения сильного наводнения. Уточняется, что уровень воды в некоторых районах будет примерно на три метра выше обычного уровня прилива.

Скорость ветра в эпицентре "Саолы" достигает 200 км/ч. Этот тайфун может оказаться одним из пяти самых сильных, обрушившихся на провинцию Гуандун с 1949 года.

Ранее на этой неделе тайфун "Саола" обрушился на Филиппины. Сообщений о жертвах не поступало. В северной части страны тайфун вызвал муссонные дожди, что привело к затоплению нескольких деревень и эвакуации 50 тыс. человек. Из-за "Саолы" на Филиппинах повреждены более сотни домов.

Гонконг Гуандун Китай Саола
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