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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Самая большая полная Луна 2023 года взойдет на небе в ночь на четверг

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Самую большую полную Луну 2023 года можно будет наблюдать в ночь на четверг, это полнолуние станет вторым за месяц, что бывает редко.

По данным Московского планетария, свою полную фазу Луна примет в 04:37 по московскому времени 31 августа.

Это явление также можно назвать голубым суперлунием, так как это будет второе полнолуние за август. Первое полнолуние месяца наблюдалось в ночь на 1 августа.

Второе полнолуние в месяце еще называют голубой Луной. "Необычное название связано с выражением Once in a Blue Moon (дословно - "однажды под голубой Луной") - так говорят об исключительно редком событии. Два полнолуния в месяце бывает не так часто и не каждый год", - сообщалось в Telegram-канале планетария.

Согласно данным астрономов, в эту ночь наименьшее расстояние между Луной и Землей составит 357 181 км.

Луна
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