Полнолуние 31 июля помешает москвичам рассмотреть пик звездопада Южные дельта-Аквариды

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В ночь на 31 июля звездопад Южные дельта-Аквариды достигнет максимума действия: ожидается до 25 метеоров в час, сообщает Московский планетарий.

"В ночь на 31 июля метеорный поток Южные дельта-Аквариды, из созвездия Водолей, достигает максимума действия. По прогнозам Международной метеорной организации, ожидается до 25 метеоров в час. Поток действует с 18 июля по 21 августа. Этот звездопад лучше наблюдается в Южном полушарии, где радиант поднимается выше над горизонтом", - говорится в сообщении.

На сайте столичного планетария уточняется, что в 2023 году условия наблюдения метеоров Южных дельта-Акварид неблагоприятные, в ночь максимума Луна будет полной на 95%. Полнолуние помешает наблюдениям метеоров.

А 6 июля, как отмечается, Земля окажется на самом дальнем расстоянии от Солнца. В 23:06 по Москве годовая орбита Земли вокруг Солнца приведет ее к афелию, то есть наша планета окажется в самой дальней от Солнца точке своей орбиты на расстоянии 152 млн 093 тыс. 251 км (1,0167 а.е.). Видимый диаметр Солнца в этот день наименьший в году (31 угловая минута и 31 угловая секунда), говорится в сообщении.