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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:19

В Йоханнесбурге при пожаре в жилом доме погибли 38 человек

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В Йоханнесбурге при пожаре в пятиэтажном жилом доме погибли по меньшей мере 38 человек, сообщает АР со ссылкой на представителей экстренных служб. Пострадали еще 43 человека.

Пожар начался после часа ночи, пожарные прибыли на место примерно в 1:30, сообщил Newzroom Afrika представитель городского управления экстренных служб Роберт Мулодзи. По его словам, горело заброшенное здание, которое люди заселили самовольно. Причина возгорания еще не установлена.

Пожарные начали эвакуацию людей одновременно с тушением. Большинство пострадавших, по словам Мулодзи, получили отравление угарном газом, но были и иные травмы.

Открытое горение уже ликвидировано.

В экстренных службах опасаются, что число погибших может увеличиться по мере продолжения поисковых работ.

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