Число жертв пожара в Йоханнесбурге достигло 63 человек

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Число погибших при пожаре в пятиэтажном доме в центре Йоханнесбурге достигло 63, столько тел сотрудники экстренных служб пока нашли в здании, сообщил в соцсетях представитель экстренных служб города Роберт Мулодзи.

Ранее он сообщал о 38 погибших.

Количество пострадавших не изменилось - их 43. В основном, они получили отравление дымом.

Поиски людей в здании продолжаются, пожар почти полностью потушен.

Ранее сообщалось, что пожар в пятиэтажном заброшенном здании, в которое заселили сквоттеры, начался вскоре после часу ночи. По словам свидетелей, там проживали около 200 человек.