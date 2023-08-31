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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:19

Минобороны Японии запросило рекордные $53 млрд на оборону на 2024 год

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Минобороны Японии желает получить в 2024 финансовом году рекордные $53 млрд на военные нужды страны, сообщает в четверг Financial Times.

По данным издания, запрос предусматривает рост оборонных расходов на 13% по сравнению с 2023 финансовым годом. При этом финансирование будет идти в соответствии с долгосрочными планами Токио по наращиванию расходов на оборону в течение пяти лет: на эти задачи хотят выделить порядка $315 млрд. Токио, намереваясь нарастить траты на оборону до 2% от ВВП, желает соответствовать аналогичному стандарту НАТО. В случае выполнения этого плана, ежегодные оборонные расходы достигнут $73 млрд, и Япония станет третьей страной мира – после США и КНР – по величине военного бюджета.

В частности, более $8 млрд могут пойти на модернизацию противоракетной обороны и развитие соответствующих технологий. Также в Токио хотят строить эсминцы, оснащенные системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис"), закупать ракеты дальнего радиуса действия, включая американские крылатые ракеты Tomahawk ("Томагавк"). Почти $500 млн японское правительство хочет выделить на совместный с Великобританией и Италией проект создания нового истребителя.

Больше всего средств - $21,2 млрд - власти планируют направить на "обеспечение самодостаточности и устойчивости" Сил самообороны Японии: речь идет о накоплении боеприпасов, о создании топливохранилищ, строительстве сейсмоустойчивых объектов.

Средства предназначены для улучшения связности между основной частью Японии и островами Нансэй, тянущимся на юго-запад от Кюсю до Тайваня; на создание единого командования, в ведение которого будут находиться сухопутный, морской и воздушный театры возможных военных действий, на увеличение персонала для обеспечения кибербезопасности.

В июле Минобороны Японии обнародовало ежегодный доклад "Белая Книга", согласно которому Китай является "величайшим стратегическим вызовом", на который Япония должна ответить посредством "сотрудничества" с США, а также с другими "странами-единомышленниками". Кроме того, авторы доклада выразили озабоченность все более тесными военными связями между Китаем и Россией.

Для принятия оборонного бюджета требуется одобрение двухпалатного парламента Японии.

Япония
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