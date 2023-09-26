Эстония сделает приоритетом бюджета расходы на оборону

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии на чрезвычайном заседании утвердило госбюджет на 2024 год и стратегию госбюджета на ближайшие четыре года. В центре внимания министров были военная и широкая государственная оборона.

Сумма поступлений в бюджет в 2024 году составит 16,79 млрд евро, сумма расходов - 17,67 млрд евро, сообщила пресс-служба правительства.

"В центре внимания бюджета находятся военная и широкая государственная оборона Эстонии, образование и восстановление экономики, чему также способствуют "зеленая" реформа и устойчивость государственных финансов. Поддержка Украины продолжает оставаться очень важной для Эстонского государства", - отмечается в сообщении.

"В 2024 году оборонный бюджет Эстонии впервые превысит три процента валового внутреннего продукта плюс расходы на прием союзников по НАТО. Расходы на оборону составят 1,33 миллиарда евро в следующем году и почти 5,6 миллиарда евро в 2024-2027 годах", - отметили в правительстве.

Более 50% оборонного госбюджета выделяется на закупки, по которым республика находится в числе передовых государств по сравнению с другими государствами НАТО. Одним из приоритетов останется защита границы и обустройство границы с Россией. На эти цели в 2024 и 2025 годы в общей сложности будет выделено 15,2 млн евро.

С 2024 года на задачи национальной обороны МВД будут выделяться дополнительные средства в среднем в размере 9 млн евро в год. Для поддержания и повышения кризисной устойчивости жителей и органов местного самоуправления предусмотрено постоянное финансирование соответствующих тренингов по защите населения.

Ради круглосуточного радиационного мониторинга и раннего оповещения населения, а также реализации мер радиационной защиты Агентство по охране окружающей среды обновит техническое оборудование 15 станций радиационного мониторинга и лабораторий, ранее построенных на средства иностранной помощи.

Законопроект о государственном бюджете направлен на утверждение в парламент.