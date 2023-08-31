Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:19

Рост числа безработных в Германии в августе превзошел прогноз

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Количество безработных в Германии в августе увеличилось на 18 тыс., сообщило Федеральное агентство по трудоустройству этой страны.

Относительно августа 2022 года их число повысилось на 142 тыс.

Безработица в стране усилилась до 5,7% по сравнению с 5,6% в июле.

Аналитики в среднем прогнозировали рост числа безработных за месяц на 10 тыс., по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal предполагали повышение на 14 тыс. При этом уровень безработицы совпал с ожиданиями.

Число открытых вакансий в Германии в этом месяце составило 771 тыс., что на 116 тыс. меньше, чем в августе прошлого года. Несмотря на снижение, показатель остается довольно высоким, отмечает MarketWatch.

Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Грант Шаппс возглавил Минобороны Великобритании

Грант Шаппс возглавил Минобороны Великобритании

Президент непризнанного Карабаха сменил главу правительства и сам подает в отставку

Минюст США и SEC изучат тайный проект Tesla по строительству дома для Маска

Россельхознадзор не нашел зараженную рыбу после сброса с АЭС "Фукусима-1"

Россельхознадзор не нашел зараженную рыбу после сброса с АЭС "Фукусима-1"

Премьер-министр Великобритании одобрил отставку главы Минобороны Уоллеса

Премьер-министр Великобритании одобрил отставку главы Минобороны Уоллеса

Что случилось этой ночью: четверг, 31 августа

Глава МИД Ирана призвал США вывести войска из Сирии

КНДР сымитировала уничтожение стратегических объектов Южной Кореи ракетами

КНДР сымитировала уничтожение стратегических объектов Южной Кореи ракетами

Военные в Габоне назначили лидера страны на переходный период

Военные в Габоне назначили лидера страны на переходный период

Что произошло за день: среда, 30 августа

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });