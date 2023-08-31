Рост числа безработных в Германии в августе превзошел прогноз

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Количество безработных в Германии в августе увеличилось на 18 тыс., сообщило Федеральное агентство по трудоустройству этой страны.

Относительно августа 2022 года их число повысилось на 142 тыс.

Безработица в стране усилилась до 5,7% по сравнению с 5,6% в июле.

Аналитики в среднем прогнозировали рост числа безработных за месяц на 10 тыс., по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal предполагали повышение на 14 тыс. При этом уровень безработицы совпал с ожиданиями.

Число открытых вакансий в Германии в этом месяце составило 771 тыс., что на 116 тыс. меньше, чем в августе прошлого года. Несмотря на снижение, показатель остается довольно высоким, отмечает MarketWatch.