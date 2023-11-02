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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:13

Рост числа безработных в ФРГ в октябре превысил прогноз

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Количество безработных в Германии в октябре увеличилось на 30 тыс., сообщило Федеральное агентство по трудоустройству ФРГ.

Безработица в стране повысилась до 5,8% по сравнению с 5,7% в сентябре.

Аналитики в среднем прогнозировали рост числа безработных на 14 тыс. и повышение безработицы до 5,8%.

Согласно пересмотренным данным, в сентябре количество безработных в Германии увеличилось на 12 тыс., а не на 10 тыс., как сообщалось ранее.

Повышение безработицы в октябре показывает, что рост процентных ставок и экономические проблемы в ФРГ ограничивают объемы найма, отмечает Market Watch.

Число открытых вакансий в прошлом месяце составило 749 тыс., что на 98 тыс. меньше, чем в октябре 2022 года.

Германия
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