Президент непризнанного Карабаха сменил главу правительства и сам подает в отставку

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян подал в отставку и освободил от должности госминистра Гургена Нерсисяна.

"Завтра я представлю заявление о своей отставке. Это окончательное решение, которое я принял два дня тому назад, учитывая мои контакты со всеми внешними и внутренними акторами и широкой общественностью", - сообщил Арутюнян в соцсети.

Он отметил, что в четверг подписал указ об освобождении от должности госминистра (главы правительства) Гургена Нерсисяна.

"На эту должность назначен секретарь Совета безопасности Самвел Шахраманян. Ему даны широкие полномочия", - отметил Арутюнян.