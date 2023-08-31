Pernod Ricard увеличила в 2023 фингоду чистую прибыль на 12,3%

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Французская Pernod Ricard SA, один из крупнейших мировых производителей алкогольной продукции, по итогам 2023 финансового года увеличила чистую прибыль на 12,3%, что оказалось хуже прогноза аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль за год, который закончился 30 июня, составила 2,28 млрд евро против 2,03 млрд евро годом ранее.

Выручка повысилась на 13% до 12,137 млрд евро по сравнению с 10,7 млрд евро годом ранее. Органический рост составил 10%.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали прибыль компании на уровне 2,4 млрд евро при выручке в 12,16 млрд евро.

Доходы Pernod Ricard в Северной и Южной Америке в прошлом фингоду выросли на 2%, в Азии - на 17% (в том числе за счет Индии, Китая и Турции), в Европе - на 8%.

Компания повысила размер годовых дивидендов на 14% до 4,7 евро на акцию.

Pernod Ricard также сообщила, что в 2024 фингоду проведет выкуп своих акций на сумму 500-800 млн евро.

Компания подтвердила прогноз, согласно которому в среднесрочной перспективе (2023-2025 фингоды) темпы подъема выручки будут находиться в диапазоне 4-7%.

Кроме того, Pernod Ricard объявила об изменении организационной структуры. Совет директоров будет заменен новым исполнительным комитетом, в состав которого будут входить девять человек. Помимо этого, все рынки буду перегруппированы в 10 подразделений.

Котировки акций производителя алкоголя в ходе торгов в четверг снижаются на 4,4%. Капитализация компании за последние три месяца снизилась на 7,7% (до 49,8 млрд евро), в то время как фондовый индекс CAC 40 прибавил 3,2%.

Основанная в 1975 году группа Pernod Ricard выпускает и продает такие известные марки алкоголя, как водка Absolut, ром Havana Club, виски (Jameson, Ballantine's, Chivas Regal), коньяк Martell, джин Beefeater, ликеры Malibu и Kahlua, шампанское Mumm и Perrier-Jouet, текилу Olmeca. Продукция компании реализуется более чем в 160 странах. Pernod Ricard, в частности, владеет Ереванским коньячным заводом (бренд "Арарат") и грузинской компанией вин и алкогольных напитков GWS (марки "Тамада" и "Старый Тбилиси").