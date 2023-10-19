Производитель Martell и Beefeater сократил квартальную выручку на 8%

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Французская Pernod Ricard SA, один из крупнейших мировых производителей алкогольной продукции, в первом квартале 2024 финансового года (июль-сентябрь) сократила выручку на 8% на фоне аналогичного органического снижения доходов в Китае и Штатах.

В отчетный период продажи компании составили 3,04 млрд евро против 3,31 млрд евро годом ранее. В органическом выражении они снизились на 2%. Отрицательное влияние на выручку в размере 317 млн евро оказали изменения курсов валют, в частности ослабление доллара США и юаня.

Доходы Pernod Ricard в Северной и Южной Америке в прошлом финквартале уменьшились на 10% (-9% в органическом выражении), в Европе - на 1% (+1%), в Азии и остальном мире - на 11% (без изменений). Органический спад в США и Китае составил 8%.

В текущем финансовом году компания планирует продемонстрировать "широкий и диверсифицированный" органический рост продаж и произвести капитальные вложения на сумму 0,8-1 млрд евро. В 2023-2025 фингодах Pernod Ricard по-прежнему рассчитывает на органический рост в диапазоне 4-7%.

Котировки акций компании в четверг растут на 5,2%.

Основанная в 1975 году группа Pernod Ricard выпускает и продает такие известные марки алкоголя, как водка Absolut, ром Havana Club, виски (Jameson, Ballantine's, Chivas Regal), коньяк Martell, джин Beefeater, ликеры Malibu и Kahlua, шампанское Mumm и Perrier-Jouet, текилу Olmeca. Продукция компании реализуется более чем в 160 странах. Pernod Ricard, в частности, владеет Ереванским коньячным заводом (бренд "Арарат").