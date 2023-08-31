Baidu открыла доступ к своему аналогу ChatGPT

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Baidu Inc. открыл широкой публике полный доступ к своему использующему технологии искусственного интеллекта (ИИ) чат-боту Ernie Bot, сообщает Associated Press.

Ernie Bot позиционируется как альтернатива популярному ChatGPT для пользователей, говорящих на китайском языке, писала Financial Times.

Чат-бот Baidu может генерировать текст и изображения в ответ на запросы пользователей и доступен через официальный веб-сайт и приложение, которое можно скачать только в китайских магазинах приложений. При этом к полудню четверга Ernie Bot возглавил рейтинг бесплатных приложений китайского магазина Apple для устройств на базе iOS, указывает AP.

Открытие доступа к Ernie Bot позволит Baidu получать масштабную обратную связь от реальных пользователей, что поможет усовершенствовать базовые модели Ernie и Baidu, приводит агентство слова главы компании Робина Ли.

В июне Baidu представил Ernie 3.5 - очередную версию базовой модели, которую использует Ernie Bot. По данным China Science Daily, в ходе бета-тестирования она превзошла ChatGPT версии 3.5 в оценке общих способностей, а по ряду связанных с китайским языком функций показала результаты лучше, чем большая языковая модель GPT-4, на которой построен американский чат-бот.

Большие языковые модели используются для формирования связного текста, изображений и программного кода.

Две другие китайские компании из сферы ИИ - Baichuan и Zhipu AI - в четверг также представили свои языковые модели.

В апреле Alibaba Cloud, принадлежащая китайской Alibaba Group Holding, представила языковую модель Tongyi Qianwen. Телеканал СNBC называл технологию аналогом ChatGPT.

Акции Baidu подорожали на 2,1% по итогам торгов в Гонконге в четверг.