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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Китайская Tencent представит собственный аналог ChatGPT

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Tencent Holdings в четверг представит разработанного компанией чат-бота на основе искусственного интеллекта (ИИ), сообщает издание Nasdaq.

В рамках анонса, опубликованного Tencent в среду в социальных сетях, приводится пример общения пользователя с чат-ботом, который помогает ему в написании текста для рекламных материалов.

В миреBaidu открыла доступ к своему аналогу ChatGPTЧитать подробнее

Начиная с прошлого месяца китайские власти стали выдавать разрешения на массовый запуск чат-ботов, использующих ИИ. Ряд крупных технологических компаний страны, в том числе Baidu Inc., SenseTime Group и Zhipu AI, открыли доступ к своим чат-ботам на прошлой неделе.

Tencent уже несколько месяцев занимается созданием собственной модели ИИ под названием Hunyuan. В августе компания объявила о том, что планирует расширить внутреннее тестирование разработки.

Акции Tencent Holdings потеряли в цене 0,4% по итогам торгов в среду. С начала текущего года их стоимость увеличилась на 3,3%, в то время как индекс Hang Seng за тот же период снизился на 6,7%.

Tencent
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