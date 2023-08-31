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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Китай вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования Земли

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2D" в четверг вывела на орбиту три спутника дистанционного зондирования Земли "Яогань-39". Об этом сообщает Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск ракеты был осуществлен в 15:36 по пекинскому времени (10:36 по Москве) со стартовой площадки космодрома Сичан.

Двухступенчатая ракета-носитель "Чанчжэн-2D" была разработана Шанхайской академией космических технологий (SAST) для выведения спутников на низкую околоземную орбиту. Она также способна выводить до 1300 кг полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту высотой около 645 км.

Китай
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