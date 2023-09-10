Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-6A" успешно вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Яогань-40", сообщила в воскресенье Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск ракеты был осуществлен в 12:30 по Пекинскому времени (07:30 по Москве) со стартовой площадки космодрома Тайюань, расположенного в провинции Шаньси.

Модифицированная ракета-носитель "Чанчжэн-6А" также была разработана Шанхайской академией космических технологий (SAST). По данным разработчиков, она способна выводить на солнечно-синхронную орбиту полезную нагрузку массой не менее 4 тонн. В отличие от базовой комплектации "Чанчжэн-6" к модифицированной пристыкованы четыре твердотопливных ускорителя.