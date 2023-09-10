Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-6A" успешно вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Яогань-40", сообщила в воскресенье Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск ракеты был осуществлен в 12:30 по Пекинскому времени (07:30 по Москве) со стартовой площадки космодрома Тайюань, расположенного в провинции Шаньси.

Модифицированная ракета-носитель "Чанчжэн-6А" также была разработана Шанхайской академией космических технологий (SAST). По данным разработчиков, она способна выводить на солнечно-синхронную орбиту полезную нагрузку массой не менее 4 тонн. В отличие от базовой комплектации "Чанчжэн-6" к модифицированной пристыкованы четыре твердотопливных ускорителя.

Китай CASC Чанчжэн-6A Яогань-40 Земля
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 10 сентября

Двое служащих парламента Британии арестованы по подозрению в шпионаже в пользу КНР

Более 2 тыс. человек погибли от землетрясения в Марокко

Более 2 тыс. человек погибли от землетрясения в Марокко

Число жертв землетрясения в Марокко превысило 1,3 тыс. человек

Боррель заявил, что дорога через Агдам в Карабах - не альтернатива Лачинскому коридору

Фильм "Бедные-несчастные" Лантимоса стал обладателем "Золотого льва"

Фильм "Бедные-несчастные" Лантимоса стал обладателем "Золотого льва"

Что произошло за день: суббота, 9 сентября

Япония готова начать переговоры о сотрудничестве в сфере безопасности с Украиной

Япония готова начать переговоры о сотрудничестве в сфере безопасности с Украиной

Число жертв землетрясения в Марокко достигло 1037

Число жертв землетрясения в Марокко достигло 1037

Шерпа РФ В G20 сообщила, что декларация "Группы двадцати" согласована

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });