Член совета директоров Nvidia продал акции компании на $25 млн

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Член совета директоров американского производителя графических процессоров Nvidia Corp. Марк Стивенс в начале недели продал акции компании на $25 млн, согласно сообщению на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

В понедельник он продал 21,5 тыс. бумаг по средней цене $468,08, во вторник - еще 30,675 тыс. по $489,91. Акции продавались через траст, доверительными собственниками которого выступают Стивенс и его жена.

Стивенс – управляющий партнер инвесткомпании S-Cubed Capital. Он входит в совет директоров Nvidia с 2008 года, а также был его членом в 1993-2006 годах.

После реализации акций в понедельник-вторник один из трастов Стивенса продолжает владеть более 1 млн бумаг технологического гиганта, другой – около 2 млн бумаг. Еще 1,3 млн акций принадлежат члену СД напрямую.

По данным FactSet, в июне Стивенс был вторым по размеру доли акционером Nvidia из числа инсайдеров и заинтересованных лиц после главы компании Дженсена Хуана.

В июне Стивенс продал акции Nvidia на сумму более $51 млн.

Кроме того, главный финансовый директор компании Колетт Кресс в понедельник реализовала 4,98 тыс. акций компании по цене от $451,54 до $488,39 за штуку. Поступления от продажи составили около $2,3 млн.

Акции Nvidia дорожают на 0,6% на торгах в четверг. За последний год рыночная стоимость компании взлетела более чем в 3,5 раза до $1,2 трлн. Фондовый индекс Nasdaq Composite за это же время набрал 19,6%.