Аналитики ждут подорожания акций Nvidia еще на 50%, до $700

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Акции американского производителя процессоров Nvidia Corp. могут подорожать еще на 50%, считает команда аналитиков TD Cowen во главе с Мэтью Рамзи.

Эксперты сохранили рекомендацию "выше рынка" для бумаг Nvidia и повысили их прогнозную цену до $700 с $600, сообщает MarketWatch.

Стоимость акций Nvidia выросла уже более чем в 3 раза с начала 2023 года. По данным на 18:25 по Москве в среду они торгуются у $466,4, на 1,8% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Аналитики TD Cowen оптимистично оценивают перспективы компании после недавних встреч ее руководителей с инвесторами.

"Мы наблюдаем начало двух трансформационных трендов в отрасли - движение к повсеместному ускорению и внедрение генеративного искусственного интеллекта. И преимущество Nvidia перед конкурентами в этих сферах, вероятно, будет усиливаться", - отмечают эксперты.

Они полагают, что передовые технологии Nvidia, многолетний опыт инноваций и масштабные инвестиции будут способствовать дальнейшему росту стоимости акций компании.