США ввели из-за КНДР санкции против россиянина и компании из РФ

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Минфин США внес компанию "Интеллект" и связанного с ней россиянина, а также гражданина КНДР, в санкционный список по Северной Корее.

Согласно заявлению ведомства, речь идет о компании ООО "Интеллект", зарегистрированной в Москве.

"Эти меры нацелены против вспомогательных схем, которые позволяют КНДР работать над программами по баллистическим ракетам и оружию массового уничтожения", - сказал американский замминистра финансов Брайан Нельсон.

В пресс-релизе министерства указано, что санкции "введены против двух физлиц, которые напрямую поддерживали или помогали получать доход организациям КНДР, связанным с разработкой оружия массового уничтожения, а также против компании, которая принадлежит одному из них".