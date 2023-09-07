Минфин США внес 11 россиян в список санкций, касающихся киберпреступлений

Великобритания ввела аналогичные санкции

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Минфин США в четверг обновил список санкций, связанных с предполагаемыми преступлениями в киберпространстве, и внес в него 11 россиян, говорится в заявлении, распространенном ведомством.

При этом санкции власти США ввели с координации с Великобританией. Ограничительные меры затронули Михаила Чернова, Максима Галочкина, Максима Халиуллина, Артема Курова, Сергея Логунцова, Александра Можаева, Дмитрия Путилина, Максима Руденского, Михаила Царева, Вадима Валиахметова, Андрея Жукова.

"Сегодня США при взаимодействии с Соединенным Королевством ввели санкции против 11 человек, которые являются частью базирующейся в России группы киберпреступников Trickbot", - говорится в пресс-релизе Минфина США.

В ведомстве утверждают, что Trickbot связана с российскими разведслужбами, выбирала своими целями администрацию США, американские компании, больницы. В частности, власти США полагают, что Trickbot атаковала объекты важнейшей инфраструктуры и медицинские учреждения во время пандемии COVID-19.

Cанкции вводят против руководителей, системных администраторов, разработчиков и программистов, связанных с группой. США и Британия добавляли в санкционные списки членов Trickbot и раньше - в феврале 2023 года. В пресс-релизе британского правительства уточняется, что теперь под санкциями находятся 18 членов группы.

В пресс-релизе Минфина говорится, что санкции предусматривают блокировку всей находящейся в США собственности и долей в имуществе вышеперечисленных лиц. Гражданам США запрещаются сделки, в которых вовлечено имущество этих лиц. Также санкции могут применить против любого, кто ведет дела с подсанкционными лицами, и против иностранных финансовых институтов, которые сознательно предоставляют значимые услуги этим россиянам или содействуют их транзакциям.