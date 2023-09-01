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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Военное руководства Нигера ограничило работу структур ООН

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Захватившие власть в Нигере военные объявили о решении приостановить работу НПО и структур ООН в зонах проведения военных операций.

"С учетом нынешней ситуации в сфере безопасности и действий ВС Нигера, в зонах проведения операций приостанавливается деятельность местных и международных НПО, а также - агентств ООН", - приводят в четверг вечером французские СМИ заявление сформированного путчистами МВД.

В ряде районов Нигера ВС армия давно ведет борьбу против экстремистских группировок. Военные поясняли, что одной из причин, по которым они решили захватить власть, было обострение противостояния с боевиками.

Нигер ООН
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