В Нигере путчисты аннулировали дипломатические паспорта некоторым чиновникам

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В Нигере военные, совершившие переворот, решили аннулировать дипломатические паспорта бывшим чиновникам правительства и администрации свергнутого президента страны Мохамеда Базума, сообщают африканские СМИ

В частности, паспорт аннулирован у бывшего премьер-министра Ухумуду Махамаду, бывшего главы МИД Асуми Масауду, а также бывшего советника президента Булу Рису.

Офицеры президентской гвардии в конце июля задержали президента Мохамеда Базума и отрешили его от власти. Генштаб ВС Нигера поддержал путчистов. Новым лидером был объявлен армейский генерал Абдурахман Тчиани. Он пообещал вернуть власть гражданским не позднее, чем через три года.