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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:10

В Нигере путчисты аннулировали дипломатические паспорта некоторым чиновникам

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В Нигере военные, совершившие переворот, решили аннулировать дипломатические паспорта бывшим чиновникам правительства и администрации свергнутого президента страны Мохамеда Базума, сообщают африканские СМИ

В частности, паспорт аннулирован у бывшего премьер-министра Ухумуду Махамаду, бывшего главы МИД Асуми Масауду, а также бывшего советника президента Булу Рису.

Офицеры президентской гвардии в конце июля задержали президента Мохамеда Базума и отрешили его от власти. Генштаб ВС Нигера поддержал путчистов. Новым лидером был объявлен армейский генерал Абдурахман Тчиани. Он пообещал вернуть власть гражданским не позднее, чем через три года.

МИД Нигер Мохамед Базум
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