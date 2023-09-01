Минобороны Армении сообщило о гибели двоих военнослужащих на границе с Азербайджаном

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Двое военнослужащих ВС Армении погибли, еще один получил ранение в результате обстрела со стороны Азербайджана в пятницу, сообщает Минобороны Армении.

"В результате обстрела со стороны ВС Азербайджана армянских позиций на участке Сотка (Гегаркуникская область на востоке Армении - ИФ) двое военнослужащих ВС Армении погибли, один ранен", - заявили в пресс-службе Минобороны Армении.

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщали о ранении трех военнослужащих. Двое из них пострадали, по утверждению военного ведомства, в результате атаки армянского ударного беспилотника по позициям азербайджанской армии, расположенным на территории Кельбаджарского района.

Утром в пятницу Минобороны Азербайджана сообщило о обстрелах с армянской стороны на границе с позиций, расположенных в населенном пункте Зод Басаркечарского района.

Со своей стороны, Минобороны Армении сообщало о минометном обстреле своих позиций на востоке страны со стороны Азербайджана. По данным армянского военного ведомства, кроме стрелкового оружия, азербайджанская стороны применила минометы.