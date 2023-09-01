Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Минобороны Армении сообщило о гибели двоих военнослужащих на границе с Азербайджаном

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Двое военнослужащих ВС Армении погибли, еще один получил ранение в результате обстрела со стороны Азербайджана в пятницу, сообщает Минобороны Армении.

"В результате обстрела со стороны ВС Азербайджана армянских позиций на участке Сотка (Гегаркуникская область на востоке Армении - ИФ) двое военнослужащих ВС Армении погибли, один ранен", - заявили в пресс-службе Минобороны Армении.

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщали о ранении трех военнослужащих. Двое из них пострадали, по утверждению военного ведомства, в результате атаки армянского ударного беспилотника по позициям азербайджанской армии, расположенным на территории Кельбаджарского района.

Утром в пятницу Минобороны Азербайджана сообщило о обстрелах с армянской стороны на границе с позиций, расположенных в населенном пункте Зод Басаркечарского района.

Со своей стороны, Минобороны Армении сообщало о минометном обстреле своих позиций на востоке страны со стороны Азербайджана. По данным армянского военного ведомства, кроме стрелкового оружия, азербайджанская стороны применила минометы.

Азербайджан Армения
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Правящая партия Грузии планирует объявить импичмент президенту страны

В китайском Гуандуне и Гонконге отменили сотни рейсов и закрыли школы из-за тайфуна

В китайском Гуандуне и Гонконге отменили сотни рейсов и закрыли школы из-за тайфуна

NASA опубликовало фото возможного места крушения российской станции "Луна-25"

Что случилось этой ночью: пятница, 1 сентября

Байден не планирует встречаться с Си Цзиньпином на саммите G20

Пентагон заключил контракт на закупку ракет средней дальности для Украины

Пентагон заключил контракт на закупку ракет средней дальности для Украины

Польша и Южная Корея проведут военные учения рядом с Калининградской областью

Что произошло за день: четверг, 31 августа

Трамп не признал вину по делу о вмешательстве в выборы в Джорджии

Военные в Нигере лишили посла Франции дипломатического иммунитета

Военные в Нигере лишили посла Франции дипломатического иммунитета
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });