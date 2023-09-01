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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

В Ереване и Баку сообщают о новых обстрелах на границе

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны Армении заявило о возобновлении огня со стороны Азербайджана в Гегаркуникской области на востоке республики.

"По состоянию на 12:25 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия в направлении армянских позиций, расположенных в районе Норабака (расположен в 12 км к югу от населенного пункта Сотк)", - заявили в пресс-службе Минобороны Армении.

Кроме того, в военном ведомстве утверждают, что ВС Азербайджана стягивают военной технику и дополнительный личный состава на восточном направлении.

Со своей стороны, министерство обороны Азербайджана сообщило, что вооруженные силы Армении продолжают обстрел позиций азербайджанских военных, применяют минометы.

"Подразделения ВС Армении со своих позиций в населенном пункте Зод Басаркечарского района обстреливают позиции ВС Азербайджана в Кяльбаджарском направлении из минометов", - сообщает оборонное ведомство.

Утром в пятницу военные ведомства Армении и Азербайджана сообщили о боестолкновении на границе. В Ереване заявили о двоих погибших военнослужащих, еще один получил ранения. В Баку сообщали о трех получивших ранения военных.

Азербайджан Армения
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