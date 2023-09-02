КНДР провела пуски нескольких крылатых ракет

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - КНДР в субботу запустила в сторону Желтого моря несколько крылатых ракет, сообщил объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) южнокорейских ВС.

"Наши военные активизируют мониторинг и превысили бдительность, поддерживают состояние полной готовности в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами", - говорится в текстовом сообщении ОКНШ.

Военные сообщают, что пуск ракет был осуществлен около 4:00 по местному времени (22:00 по Москве пятницы), однако не приводят подробности.

Агентство "Ренхап" связывает пуски с завершившимися в четверг совместными военными учения Южной Кореи и США Ulchi Freedom Shield, которые Пхеньян рассматривал как репетицию вторжения на его территорию.

Ранее сообщалось, что в среду, как говорилось в распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК) сообщении генштаба Корейской народной армии (КНА), Северная Корея осуществила пуски двух баллистический ракет, которые стали имитацией ядерного удара по важным стратегическим объектам на территории Южной Кореи.

Ракетные пуски были предприняты в ответ на учения Ulchi Freedom Shield, и, в частности, на участие в них в среду американского стратегического бомбардировщика B-1B, отметили в генштабе.

"В ответ на это (...) КНА провела учения по нанесению удара тактическим ядерным оружием с имитацией уничтожения важных командных пунктов и оперативных аэродромов "Республики Корея", - заявили там.

Северокорейские военные добавили, что "цель нынешних учений - дать ясный сигнал врагам, которые ответили на наши неоднократные предостережения угрожающими военными действиями".

ЦТАК сообщало, что пущенные две тактические баллистические ракеты "взорвались на установленной 400-метровой высоте неба над целью - островом, точно выполнив задание по нанесению ядерного удара".