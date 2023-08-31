КНДР сымитировала уничтожение стратегических объектов Южной Кореи ракетами

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Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Осуществленные Северной Кореей в среду пуски двух баллистический ракет стали имитацией ядерного удара по важным стратегическим объектам на территории Южной Кореи, говорится в распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК) сообщении генштаба Корейской народной армии (КНА).

Ракетные пуски были предприняты в ответ на проводимые США и Южной Кореей совместные военные учения Ulchi Freedom Shield, в частности, на участие в них в среду американского стратегического бомбардировщика B-1B, отметили в генштабе.

"В ответ на это августа КНА провела учения по нанесению удара тактическим ядерным оружием с имитацией уничтожения важных командных пунктов и оперативных аэродромов Республики Корея", - заявили там.

Северокорейские военные добавили, что "цель нынешних учений - дать ясный сигнал врагам, которые ответили на наши неоднократные предостережения угрожающими военными действиями".

ЦТАК пишет, что пущенные две тактические баллистические ракеты "взорвались на установленной 400-метровой высоте неба над целью - островом, точно выполнив задание по нанесению ядерного удара".

По данным агентства, лидер КНДР Ким Чен Ын 29 августа посетил пункт управления учений по применению ядерного оружия и ознакомился с ходом проходящих всеармейских командно-штабных учений. Их целью является "отражение внезапного вооруженного нападения противника, переход к всестороннему контрнаступлению и захват всей территории южной части страны".

Северокорейский лидер назвал важной задачей КНА - "нанесение чувствительного удара по военному потенциалу противника и его центру командования с самого начала операции (...), одновременных и серийных сверхмощных ударов по ведущим военно-командным пунктам, портам, оперативным аэродромам и другим важным военным объектам".

Как сообщалось, Пхеньян в среду осуществил пуск двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря.

По оценкам Сеула, ракеты преодолели около 360 км, прежде чем упали в воду.

Южная Корея и США в среду в рамках совместных учений Ulchi Freedom Shield провели воздушные маневры при участии как минимум одного американского стратегического бомбардировщика B-1B. Учения начались 21 августа и завершатся в четверг, 31 августа.