Индийская ракета вывела на орбиту космическую обсерваторию для изучения Солнца

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) в субботу успешно вывела на эллиптическую околоземную орбиту индийскую космическую обсерваторию для изучения Солнца Aditya-L1, трансляцию запуска ведет Индийская организация космических исследований (ISRO).

"Поздравляю, космический аппарат Aditya-L1 выведен на эллиптическую орбиту", - сообщил глава ISRO Шри Соманат.

Ракета была запущена в 11:50 по индийскому времени (09:20 по Москве) со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота.

Обсерваторию Aditya-L1 планируется вывести на гало-орбиту в районе точки Лагранжа L1 системы Солнце-Земля, которая находится на расстоянии в 1,5 млн км от Земли. По данным организации, аппарат выйдет на планируемую орбиту через четыре месяца в результате серии маневров по повышению орбиты с помощью включения собственных двигателей.

Обсерватория, оборудованная различной полезной нагрузкой, будет изучать фотосферу и хромосферу Солнца, а также её верхний слой - Солнечную корону с помощью приборов для обнаружения магнитных полей и электромагнитных частиц, спектрометров и коронографов.

Ученые рассчитывают получить новые данные, которые помогут понять причины корональных выбросов массы (выбросов вещества из солнечной короны) и солнечных вспышек, а также изучить космическую погоду и магнитное поле в районе точки L1.