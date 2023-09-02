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Индия в субботу планирует запустить космическую обсерваторию для изучения Солнца

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Запуск индийской космической обсерватории для изучения Солнца Aditya-L1 планируется осуществить в субботу, сообщает Индийская организация космических исследований (ISRO).

Обсерватория будет запущена в 11:50 по индийскому времени (09:20 по Москве) со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота с помощью ракеты-носителя Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV).

После выведения на околоземную орбиту аппарат с помощью своих двигателей выйдет на эллиптическую орбиту и отправится к точке Лагранжа L1.

Аппарат планируется вывести на гало-орбиту в районе точки Лагранжа L1 системы Солнце-Земля, которая находится на расстоянии в 1,5 млн км от Земли. Обсерватория, оборудованная различной полезной нагрузкой, будет изучать фотосферу и хромосферу Солнца, а также её верхний слой - Солнечную корону с помощью приборов для обнаружения магнитных полей и электромагнитных частиц, спектрометров и коронографов.

Учёные рассчитывают получить новые данные, которые помогут понять причины корональных выбросов массы (выбросов вещества из солнечной короны) и солнечных вспышек, а также изучить космическую погоду и магнитное поле в районе точки L1.

Индия Космический центр имени Сатиша Дхавана
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