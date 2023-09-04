Оснащенный "Цирконами" российский фрегат совершил деловой заход в Алжир

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Фрегат "Адмирал Горшков", оснащенный гиперзвуковыми ракетами "Циркон", совершил заход в порт Оран в Алжире, сообщает Северный флот (СФ) в понедельник.

"Сегодня отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал флота Советского Союза Горшков", выполняющий задачи похода в дальней морской зоне, завершил деловой заход в порт Оран Алжирской Народной Демократической Республики и продолжил выполнение задач по плану дальнего похода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вместе с фрегатом деловой заход выполнил средний морской танкер "Вязьма".

"Визит российских моряков продлился 3 дня. За это время экипажи кораблей пополнили запасы пресной воды и продовольствия и отдохнули от несения ходовой вахты", - сообщили в пресс-службе СФ.

Фрегат "Адмирал Горшков" отправился 4 января в поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю. Церемония выхода корабля на боевую службу прошла под руководством президента РФ Владимира Путина в режиме видеоконференции.

Экипаж фрегата принял участие в двух международных военно-морских учениях в акватории Индийского океана и Аравийского моря, а также совершил деловые заходы в порты ЮАР, Ирана, Саудовской Аравии и Сирии.

"Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" - это современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах. Корабль, вооруженный "Цирконами", способен наносить точечные мощные удары по любым объектам противника в море и на суше. При этом особенностью гиперзвуковых ракет "Циркон" является возможность гарантированно преодолевать любые современные и перспективные системы ПВО-ПРО", - говорилось в сообщении Минобороны РФ.

"Циркон" - новая российская гиперзвуковая ракета разработки и производства реутовского НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ). Также среди основного ударного вооружения фрегата "Адмирал Горшков" - крылатые ракеты "Калибр" ("Концерн ВКО "Алмаз-Антей").