Фрегат "Адмирал Горшков" вернулся из дальнего похода в Североморск

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Встреча экипажа фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков", завершившего выполнение задач дальнего похода, который продолжался 261 сутки, состоялась в субботу в Североморске, сообщила пресс-служба Северного флота.

"Впервые российский корабль с гиперзвуковым оружием на борту выполнял задачи в Западной Атлантике, у берегов Африки, в Индийском океане и Средиземном море", - сказано в сообщении.

За время похода, который начался 4 января, корабль прошел более 50 тыс. морских миль. "Экипаж фрегата успешно отработал задачи военно-морских учений во взаимодействии с моряками военно-морских сил иностранных государств", - сообщает флот.

"Адмирал Горшков" принял участие в двух международных военно-морских учениях в акватории Индийского океана и Аравийского моря ("MOSI-II" и "ЧИРУ-2023"), а также совершил деловые заходы в порты Южно-Африканской Республики, Исламской Республики Иран, Королевства Саудовская Аравия, Сирийской Арабской Республики, Народной Демократической Республики Алжир, сказано в сообщении.