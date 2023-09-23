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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Фрегат "Адмирал Горшков" вернулся из дальнего похода в Североморск

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Встреча экипажа фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков", завершившего выполнение задач дальнего похода, который продолжался 261 сутки, состоялась в субботу в Североморске, сообщила пресс-служба Северного флота.

"Впервые российский корабль с гиперзвуковым оружием на борту выполнял задачи в Западной Атлантике, у берегов Африки, в Индийском океане и Средиземном море", - сказано в сообщении.

За время похода, который начался 4 января, корабль прошел более 50 тыс. морских миль. "Экипаж фрегата успешно отработал задачи военно-морских учений во взаимодействии с моряками военно-морских сил иностранных государств", - сообщает флот.

"Адмирал Горшков" принял участие в двух международных военно-морских учениях в акватории Индийского океана и Аравийского моря ("MOSI-II" и "ЧИРУ-2023"), а также совершил деловые заходы в порты Южно-Африканской Республики, Исламской Республики Иран, Королевства Саудовская Аравия, Сирийской Арабской Республики, Народной Демократической Республики Алжир, сказано в сообщении.

Фрегат "Адмирал Горшков" - это "современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах. Корабль, вооруженный "Цирконами", способен наносить точечные мощные удары по любым объектам противника в море и на суше. При этом особенностью гиперзвуковых ракет "Циркон" является возможность гарантированно преодолевать любые современные и перспективные системы ПВО-ПРО", говорилось ранее в сообщении Минобороны РФ.

"Циркон" - новая российская гиперзвуковая ракета разработки и производства реутовского НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ). Также среди основного ударного вооружения фрегата "Адмирал Горшков" - крылатые ракеты "Калибр" (концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Североморск Северный флот Адмирал Горшков
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