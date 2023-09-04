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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

ЕС на фоне встречи Путина и Эрдогана вновь призвал вернуться к "зерновой сделке"

ЕС на фоне встречи Путина и Эрдогана вновь призвал вернуться к "зерновой сделке"
Фото: Ed Ram/Getty Images

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Ожидания ЕС от встречи президентов РФ Владимира Путина и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана связаны с тем, что Россия вернется к черноморскому зерновому соглашению, заявил Петер Стано, пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

В Евросоюзе также надеются на "разблокирование Россией черноморских маршрутов", сказал Стано.

По его словам, последние действия России "только обостряют всемирный продовольственный кризис, затрагивая миллионы уязвимых людей".

Представитель Борреля отметил, что выход России 17 июля из зерновой сделки "сорвал лучший способ экспорта украинского зерна на мировой рынок".

"Мы призываем Россию вернуться к черноморскому соглашению", - подытожил пресс-секретарь главы европейской дипломатии.

ЕС РФ Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган
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