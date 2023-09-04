Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

Молдавия передала свою ГТС в управление румынской компании

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Румынская компания Vestmoldtransgaz (ранее принадлежавшее молдавскому правительству ГП "Вестмолдтрансгаз") получила в управление газотранспортную систему Молдавии сроком на пять лет.

Как сообщила пресс-служба министерства энергетики Молдавии, соответствующий договор аренды подписан с Moldovatransgaz ("Молдоватрансгаз"), дочерней компанией "Молдовагаза".

По условиям контракта Vestmoldtransgaz также получит действующие контракты на техническое обслуживание.

Процесс передачи обусловлен обязательствами Молдавии в рамках третьего энергетического пакета ЕС, предполагающего разделение поставок, транспортировки и дистрибуции на газовом рынке.

В июне 2023 года "Молдовагаз" сообщил, что не успевает в сроки завершить процесс сертификации и отделения "Молдоватрансгаза" от головной компании. В июле правительство страны одобрило законопроект, прописывающий процедуру отзыва лицензии оператора ГТС и передачи ее активов другой компании. Законопроект в первом чтении утвердил парламент Молдавии.

"Молдовагаз" создан в 1999 году. У "Газпрома" 50% акций компаний, у правительства Молдавии - 35,33%, у комитета по управлению имуществом Приднестровья -13,44%.

"Вестмолдтрансгаз" управляет газопроводом Яссы-Унгены-Кишинев между Румынией и Молдавией. Предприятие создано в 2014 году, продано Eurotransgaz (дочерняя структура румынской госкомпании Transgaz) в 2018 году. Акционерами в настоящее время являются Transgaz - 75% и Европейский банк реконструкции и развития(ЕБРР) - 25%.

Газпром Молдовагаз Молдавия Румыния Transgaz Vestmoldtransgaz Молдоватрансгаз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: понедельник, 4 сентября

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Путин заявил о продолжающихся атаках на Турецкий и Голубой потоки

ЕС на фоне встречи Путина и Эрдогана вновь призвал вернуться к "зерновой сделке"

ЕС на фоне встречи Путина и Эрдогана вновь призвал вернуться к "зерновой сделке"

Около 80 человек пострадали из-за тайфуна на Тайване

Около 80 человек пострадали из-за тайфуна на Тайване

Что случилось этой ночью: понедельник, 4 сентября

Crew Dragon с космонавтом Федяевым приводнился в Атлантике

Crew Dragon с космонавтом Федяевым приводнился в Атлантике

Байден разочарован возможным отсутствием Си Цзиньпина на саммите G20

Байден разочарован возможным отсутствием Си Цзиньпина на саммите G20

В МИД Франции заявили, что у властей Нигера нет права высылать французского посла

Израиль попросил США продать ему еще двадцать пять самолетов F-35

Израиль попросил США продать ему еще двадцать пять самолетов F-35
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });