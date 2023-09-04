Молдавия передала свою ГТС в управление румынской компании

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Румынская компания Vestmoldtransgaz (ранее принадлежавшее молдавскому правительству ГП "Вестмолдтрансгаз") получила в управление газотранспортную систему Молдавии сроком на пять лет.

Как сообщила пресс-служба министерства энергетики Молдавии, соответствующий договор аренды подписан с Moldovatransgaz ("Молдоватрансгаз"), дочерней компанией "Молдовагаза".

По условиям контракта Vestmoldtransgaz также получит действующие контракты на техническое обслуживание.

Процесс передачи обусловлен обязательствами Молдавии в рамках третьего энергетического пакета ЕС, предполагающего разделение поставок, транспортировки и дистрибуции на газовом рынке.

В июне 2023 года "Молдовагаз" сообщил, что не успевает в сроки завершить процесс сертификации и отделения "Молдоватрансгаза" от головной компании. В июле правительство страны одобрило законопроект, прописывающий процедуру отзыва лицензии оператора ГТС и передачи ее активов другой компании. Законопроект в первом чтении утвердил парламент Молдавии.

"Молдовагаз" создан в 1999 году. У "Газпрома" 50% акций компаний, у правительства Молдавии - 35,33%, у комитета по управлению имуществом Приднестровья -13,44%.

"Вестмолдтрансгаз" управляет газопроводом Яссы-Унгены-Кишинев между Румынией и Молдавией. Предприятие создано в 2014 году, продано Eurotransgaz (дочерняя структура румынской госкомпании Transgaz) в 2018 году. Акционерами в настоящее время являются Transgaz - 75% и Европейский банк реконструкции и развития(ЕБРР) - 25%.