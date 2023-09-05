Военные РФ сообщили об уничтожении четырех складов боеприпасов ВСУ в ДНР и Запорожской области

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки уничтожили четыре склада боеприпасов вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР) и Запорожской области, как сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Олег Чехов.

"Юго-восточнее Новодаровки уничтожен склад боеприпасов. Еще два склада боеприпасов уничтожены в районах Урожайного и Новомихайловки. А также ангар с автомобильной техникой и склад боеприпасов западнее Водяного", - сказал Чехов во вторник.

По его словам, на южно-донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и авиации сорвали попытку ротации подразделений ВСУ в районе Новодаровки (Запорожская область).

"Авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского, совхоза "Октябрь", Урожайного, Новодонецкого и Угледара", - сообщил Чехов.

Он заявил, что в районе Угледара минометным огнем уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа, в Урожайном российским ударным беспилотником уничтожена боевая бронированная машина ВСУ.

Представитель группировки "Восток" также сообщил, что артиллерией нанесено огневое поражение по пунктам временной дислокации подразделений механизированных бригад и бригады морской пехоты ВСУ в ДНР.