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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:41

Российские военные сообщили об авиаударах по позициям ВСУ в ДНР

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Авиация российской группировки войск "Юг" нанесла удары по пунктам временной дислокации вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил начальник пресс-центра группировки Георгий Минесашвили.

"Авиацией "Южной" группировки войск нанесены удары по пунктам временной дислокации 3-го отдельного штурмового батальона ВСУ, 129-го батальона 112-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Красное", - сказал Минесашвили.

По его словам, ракетный удар был нанесен по пункту временной дислокации и командно-наблюдательному пункту 1-го батальона 28-й механизированной бригады ВСУ в Дылеевке.

Минесашвили также сообщил, что уничтожен командно-наблюдательный пункт 8-й горно-штурмовой бригады в Раздоловке и поражена живая сила и бронетехника в Авдеевке, Богдановке, Курдюмовке, Красногоровке, Клещеевке и Андреевке.

"Артиллерией группировки уничтожены: склады с боеприпасами мотопехотного отделения, полевой узел связи, опорные пункты, блиндаж, пункт управления беспилотными летательными аппаратами, долговременная огневая точка ВСУ, а также расчет противотанкового ракетного комплекса и пять пикапов противника в районах населенных пунктов Писецкое, Белогоровка, Ивано-Дарьевка, Спорное, Клещеевка, Первомайское и Авдеевка", - заявил он.

По его данным, в ходе контрбатарейной борьбы потери армии Украины составили: орудие 155-мм М777 производства США, пять минометов 120 калибра, опорный пункт мотопехотного отделения в Красном, Курдюмовке, Ивановске, Тоненьком, Первомайском и Георгиевке.

"Барражирующими боеприпасами "Ланцет" поражены: боевая машина, реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в Майском и самоходная артиллерийская установка 155 калибра Paladin американского производства в Северске", - сказал начальник пресс-центра группировки "Юг".

Кроме того, Минесашвили сообщил, что FPV-дронами уничтожено два блиндажа, а расчетами тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" нанесено огневое поражение по скоплению живой силы противника в Клещеевке.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 сентября 2023 годаВоенная операция на Украине
ДНР Россия Украина
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