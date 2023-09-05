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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

Узбекские платежные системы Oson и Pay Way приостановили переводы за границу

Узбекские платежные системы Oson и Pay Way приостановили переводы за границу
Фото: "Интерфакс"

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Крупнейшие платежные сервисы Узбекистана - Oson и Pay Way приостановили услуги зарубежных денежных переводов со вторника, сообщают пресс-службы сервисов.

"С 5 сентября временно будут приостановлены международные переводы и оплата за зарубежные сервисы. Приносим извинения за причиненные неудобства. Работа сервисов будет восстановлена в ближайшее время", - сообщает пресс-служба Oson.

В телеграм-канале Pay Way также сообщается, что переводы по международным направлениям будут временно отключены.

"В приложении временно будут отключены переводы по всем международным направлениям, в том числе из России и в Россию", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы Pay Way, временно отключить данные направления поручил ЦБ Узбекистана. В тоже время, в приложении по-прежнему функционируют платежи внутри страны, переводы между местными системами денежных переводов Uzcard и Humo, а также оплата коммунальных услуг и услуг связи.

ЦБ Узбекистана пока не комментирует данную ситуацию.

В Узбекистане в настоящее время зарегистрированы 52 платежные системы.

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