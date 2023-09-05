ЦБ Узбекистана связал запрет на переводы денег за рубеж с санкционными рисками

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Приостановка зарубежных денежных переводов через платежные системы в Узбекистане направлена на защиту местной финансовой системы и финтех-рынка, заявила пресс-служба ЦБ страны.

"Постоянный мониторинг санкционных списков и изменений в них, формируемых крупными финансовыми организациями международного масштаба, выполнение требований, касающихся ограничения финансовых операций юридических и физических лиц, на которые распространяются санкции, требует больших финансовых, технологических и кадровых ресурсов, а невыполнение этих требований платёжными организациями вызывает недоверие к банковско-финансовой системе Узбекистана в целом", - отмечается в сообщении регулятора.

В этой связи ЦБ с 5 сентября ввел запрет для платежных организаций на проведение трансграничных международных операций.

Как сообщалось ранее, крупнейшие платежные сервисы Узбекистана - Oson и Pay Way с 5 сентября приостановили услуги зарубежных денежных переводов. В тоже время, в приложении по-прежнему функционируют платежи внутри страны, переводы между местными системами денежных переводов Uzcard и Humo, а также оплата коммунальных услуг и услуг связи.

В Узбекистане в настоящее время зарегистрированы 52 платежные системы.