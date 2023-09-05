Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

Первая леди США Джилл Байден вновь заразилась COVID-19

Первая леди США Джилл Байден вновь заразилась COVID-19
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Супруга президента США Джилл Байден уже в третий сдала положительный тест на коронавирус COVID-19, у самого президента заболевание не обнаружено, говорится в заявлении Белого дома.

"Этим вечером первая леди сдала положительный тест на COVID-19. Сейчас у нее наблюдаются легкие симптомы", - говорится в заявлении, опубликованном в ночь на вторник. Отмечается, что какое-то время она проведет в своем доме в штате Делавэр.

Президент США Джо Байден сдал тест на COVID-19 сразу после своей супруги, однако он оказался отрицательным. На этой неделе Байдена продолжат тестировать на заболевание в обычном режиме, а также будут следить за возможным появлением симптомов.

Джилл Байден уже болела коронавирусом в августе 2022 года. Спустя четыре дня после выздоровления она вновь заразилась COVID-19.

Первая леди полностью вакцинирована и два раза делала бустерную прививку от коронавируса, как и ее супруг, который дважды переболел COVID-19.

США Джилл Байден Джо Байден коронавирус
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Узбекские платежные системы Oson и Pay Way приостановили переводы за границу

Узбекские платежные системы Oson и Pay Way приостановили переводы за границу

Что случилось этой ночью: вторник, 5 сентября

Большинство американских избирателей считают Байдена слишком старым для переизбрания

Большинство американских избирателей считают Байдена слишком старым для переизбрания

Еще один беспилотник, летевший в направлении Москвы, уничтожен в Тверской области

Байден заявил, что с годами становится только мудрее

Байден заявил, что с годами становится только мудрее

Что произошло за день: понедельник, 4 сентября

Молдавия передала свою ГТС в управление румынской компании

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Путин заявил о продолжающихся атаках на Турецкий и Голубой потоки

ЕС на фоне встречи Путина и Эрдогана вновь призвал вернуться к "зерновой сделке"

ЕС на фоне встречи Путина и Эрдогана вновь призвал вернуться к "зерновой сделке"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });