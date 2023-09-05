Первая леди США Джилл Байден вновь заразилась COVID-19

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Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Супруга президента США Джилл Байден уже в третий сдала положительный тест на коронавирус COVID-19, у самого президента заболевание не обнаружено, говорится в заявлении Белого дома.

"Этим вечером первая леди сдала положительный тест на COVID-19. Сейчас у нее наблюдаются легкие симптомы", - говорится в заявлении, опубликованном в ночь на вторник. Отмечается, что какое-то время она проведет в своем доме в штате Делавэр.

Президент США Джо Байден сдал тест на COVID-19 сразу после своей супруги, однако он оказался отрицательным. На этой неделе Байдена продолжат тестировать на заболевание в обычном режиме, а также будут следить за возможным появлением симптомов.

Джилл Байден уже болела коронавирусом в августе 2022 года. Спустя четыре дня после выздоровления она вновь заразилась COVID-19.

Первая леди полностью вакцинирована и два раза делала бустерную прививку от коронавируса, как и ее супруг, который дважды переболел COVID-19.