Мексика применит миллионы доз вакцин от COVID-19 из России и Кубы

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Мексики объявило о намерении применить миллионы доз вакцины из России и Кубы от COVID-19 в связи со значительным ростом заболеваемостью в США, передает EFE.

По словам министра здравоохранения Хорхе Алькосера Варелы, в Мексике в скором времени ожидают доставку 4 млн единиц вакцины "Спутник". Помимо этого, мексиканцев будут прививать кубинской вакциной Abdala и располагают более 5,3 млн доз.

Мексика также применяет для борьбы с коронавирусом COVID-19 американские вакцины Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson, британскую AstraZeneca.