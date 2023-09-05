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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

Ливни вызвали наводнения в центральной Греции

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Проливные дожди в центральной части Греции в ночь на вторник спровоцировали наводнения, сообщает греческая газета "Катимерини".

От стихии пострадали город Волос и несколько близлежащих населенных пунктов: там оказались затоплены сотни домов, а также - дороги. Городские власти сообщили, что от последствий наводнений погиб один человек, а еще один считается пропавшим без вести.

В понедельник вечером в Греции начались грозы, они длились около 10 часов. Метеорологи предупреждают, что грозы в стране будут продолжаться в ближайшие сутки. Также ожидается, что позднее во вторник и в среду в центральной Греции выпадет около 650-700 мм осадков.

Полиция Волоса в связи с опасными погодными явлениями запретила движение автомобилей по улицам города и призвала жителей не покидать свои дома.

Ливни пришли в Грецию вслед за чередой природных пожаров, которые летом текущего года унесли жизни 25 человек и уничтожили растительность на площади более 150 тыс. га.

Греция
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