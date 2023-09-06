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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Два человека погибли из-за наводнений в центральной части Греции

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Два человека погибли в наводнениях в центральной части Греции, сообщает в среду греческая газета "Катимерини".

По ее данным, поиски еще троих людей продолжаются, они числятся пропавшими без вести.

Издание со ссылкой на спасателей отмечает, что наводнения, вызванные проливными дождями, нанесли значительный ущерб частному и деловому сектору, инфраструктура в центральной части страны разрушена - оползни повредили мосты, опоры линий электропередач, приостановлено движение на автотрассе Афины-Салоники.

Непогода обрушилась на центральную часть Греции через несколько дней после того, как на севере страны удалось справиться с разрушительным природным пожаром.

Греческие власти называют складывающиеся погодные условия наиболее экстремальными за всю историю метеонаблюдений в стране.

Греция
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