В МИД Абхазии опровергли сообщения об отставке главы ведомства
Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - МИД Абхазии опроверг сообщения об отставке главы внешнеполитического ведомства Инала Ардзинба.
"Распространяемые сообщения о якобы отставке министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба не соответствуют действительности. Работа министерства иностранных дел Абхазии продолжается в штатном режиме", - говорится в сообщении медиацентра ведомства.
Ранее о намерении Ардзинба покинуть пост главы МИД сообщил ряд абхазских интернет-ресурсов.