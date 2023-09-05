Глава МИД Абхазии решил подать в отставку

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба уходит в отставку, сообщил "Интерфаксу" источник в правительстве республики.

Собеседник агентства сообщил, что заявление об освобождении от занимаемой должности Ардзинба подал в понедельник, 4 сентября.

Президент Абхазии Аслан Бжания отставку министра пока не принял.

Ряд абхазских интернет-ресурсов пишут, что Ардзинба уже сообщил коллективу МИД республики о своем решении покинуть пост и планах вернуться в Россию.

Ардзинба был назначен главой МИД Абхазии в ноябре 2021 года.