Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

Глава МИД Абхазии решил подать в отставку

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба уходит в отставку, сообщил "Интерфаксу" источник в правительстве республики.

Собеседник агентства сообщил, что заявление об освобождении от занимаемой должности Ардзинба подал в понедельник, 4 сентября.

Президент Абхазии Аслан Бжания отставку министра пока не принял.

Ряд абхазских интернет-ресурсов пишут, что Ардзинба уже сообщил коллективу МИД республики о своем решении покинуть пост и планах вернуться в Россию.

Ардзинба был назначен главой МИД Абхазии в ноябре 2021 года.

Аслан Бжания Абхазия Инал Ардзинба
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Первая леди США Джилл Байден вновь заразилась COVID-19

Первая леди США Джилл Байден вновь заразилась COVID-19

Узбекские платежные системы Oson и Pay Way приостановили переводы за границу

Узбекские платежные системы Oson и Pay Way приостановили переводы за границу

Что случилось этой ночью: вторник, 5 сентября

Большинство американских избирателей считают Байдена слишком старым для переизбрания

Большинство американских избирателей считают Байдена слишком старым для переизбрания

Еще один беспилотник, летевший в направлении Москвы, уничтожен в Тверской области

Байден заявил, что с годами становится только мудрее

Байден заявил, что с годами становится только мудрее

Что произошло за день: понедельник, 4 сентября

Молдавия передала свою ГТС в управление румынской компании

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Путин заявил о продолжающихся атаках на Турецкий и Голубой потоки

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });