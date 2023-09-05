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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

Минобороны Польши закупит 1,7 тыс. разведывательных БПЛА

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Министерство национальной обороны Польши закупит 1,7 тыс. разведывательных беспилотников, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"5 сентября во время 31-й Международной выставки оборонной промышленности в Кельце министр национальной обороны Мариуш Блащак в присутствии президента Республики Польша Анджея Дуды утвердил рамочное соглашение на поставку малых беспилотных авиационных систем FlyEye", - говорится в сообщении.

Уточняется, что заключенное между Агентством вооружения и предприятием-изготовителем WB Electronics S.A. "соглашение, действующее до конца 2035 года, предполагает приобретение в рамках последующих исполнительных контрактов около 1,7 тыс. беспилотных летательных аппаратов новейших версий".

Контракты включают в себя пакеты материально-технического обеспечения и обучения операторов БПЛА.

Мини-БПЛА FlyEye предназначены для ведения разведки изображения с воздуха с помощью оптико-электронных систем, оснащенных камерами, которые обеспечивают запись изображения как при дневном освещении, так и с использованием тепловидения.

В Минобороны Польши отметили, что оборудование уже "успешно прошло испытания в Войске Польском, где выполняет задачи как Оперативных сил, так и Сил территориальной обороны, а также во время боевых действий на Украине".

Польша Мариуш Блащак
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