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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Польскую армию снабдят модернизированной версией беспилотников FlyEye

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В польские войска поступит модернизированная версия использующихся на Украине беспилотников FlyEye, соответствующий контракт был подписан 17 апреля, сообщила пресс-служба Министерства национальной обороны Польши.

Соглашение было подписано между Агентством по вооружению и WB Electronics (польский производитель электроники и авиационной техники, один из крупнейших в ЕС частных оборонных подрядчиков - ИФ) в присутствии вице-премьера - министра обороны Владислава Косиняк-Камыша и статс-секретаря Минобороны Павла Бейды. В документе говорится о поставке войскам семи комплектов беспилотных авиационных систем FlyEye, технической документации, а также об их ремонте и об обучении с ними работать.

Армия получит FlyEye в последних версиях системы в концу 2024 года.

"Доработки коснулись модификации навигационных систем, усиления уровня безопасности и интеграции БПЛА с автоматизированным комплектом управления огнем Topaz (американские космические аппараты радиолокационной разведки - ИФ)", - пояснили в Минобороны Польши.

"Эти дроны отлично зарекомендовали себя на поле боя. Они хорошо сработали на Украине. Этот опыт заставляет нас покупать самые современные версии", - сказал Косиняк-Камыш.

БПЛА FlyEye в настоящее время стоят на вооружении артиллерийских, территориальных и ряда других родов войск польских ВС.

Минобороны Польша Украина Владислав Косиняк-Камыш FlyEye
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