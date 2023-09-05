Покинувшая РФ Wintershall Dea сократит еще 500 рабочих мест

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Германская Wintershall Dea объявила о новой оптимизации структуры компании, в ходе которой будет сокращено около 500 рабочих мест.

По итогам этого шага численность персонала сократится вдвое по отношению к показателю на момент создания объединенной компании после слияния Wintershall и Dea.

Компания также ликвидирует штаб-квартиру в Гамбурге (в этом городе была штаб-квартира Dea), переведет оттуда около 100 сотрудников в Кассель.

"Запланированная реструктуризация позволит сократить административные расходы. В общей сложности компания планирует ежегодно экономить около 200 млн евро, причем почти половина этой суммы приходится на сокращение рабочих мест. В рамках реструктуризации компания планирует сократить около 500 должностей, из которых 300 расположены в Германии", - говорится в сообщении.

"Мы скорректировали нашу корпоративную стратегию в соответствии с изменениями в энергетическом секторе и выходом из России, и теперь мы соответствующим образом переориентируем нашу организационную структуру", - приводятся в сообщении слова генерального директора Марио Мерена.

Компания последовательно сокращает штат сотрудников с момента завершения объединения Wintershall и Dea. По состоянию на 31 декабря 2019 года в Wintershall Dea работало 2 тысячи 847 человек. В 2020 году было сокращено 334 рабочих места, в 2021 году - 28, в 2022 году - 460 рабочих мест. На конец 2022 года численность сотрудников составляла 2 тысячи 25 человек.

Правление Wintershall Dea сократится до трех членов, в него войдут только генеральный директор Марио Мерен, операционный директор Доун Саммерс и финансовый директор Пол Смит. Технический директор Хьюго Дейкграаф покинет компанию 30 ноября 2023 года, его сферы ответственности будут переданы другим членам совета директоров. В начале 2023 года правление покинул Тило Виланд, ответственный за Россию и Латинскую Америку.

Отмечается, что на реализацию реструктуризации Wintershall Dea в третьем квартале 2023 года направит 225 млн евро.

Кроме того, Wintershall Dea напоминает о планах выхода из российских активов и отмечает, что юридическое отделение международного бизнеса от российских совместных предприятий планируется завершить к середине 2024 года.

"Международный бизнес Wintershall Dea по разведке и добыче, а также деятельность по управлению выбросами углерода и водорода должны быть отделены от всех совместных предприятий с российским участием. В их число входят пакеты акций в совместных предприятиях в России, доля в Wintershall AG в Ливии (51% акций), в Wintershall Noordzee BV в Нидерландах (50% акций) и акции в Nord Stream AG (15,5% акций)", - говорится в сообщении.