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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:46

Наблюдатели ЕС заявили о росте напряженности в приграничных районах Армении и Азербайджана

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Миссия наблюдателей Евросоюза сообщила о росте напряженности в приграничных с Азербайджаном районах Армении.

"Последние несколько дней с обеспокоенностью наблюдаем за ростом напряженности и перестрелками в приграничных районах Армении и Азербайджана. Мы доложили о ситуации в Брюссель. Наши наблюдатели мониторят приграничные районы Армении и Азербайджана", - говорится в сообщении миссии, размещенном в соцсети Х (бывший Twitter).

Между тем, в непризнанном Нагорном Карабахе сообщили о передвижениях и концентрации военной силы Азербайджана на линии соприкосновения.

"Соответствующими подразделениями армии обороны (Нагорного Карабаха - ИФ) зафиксированы передвижения и концентрация большого количества военной техники, в том числе, артиллерийских средств ВС Азербайджана на линии соприкосновения", - заявили в пресс-службе военного ведомства непризнанной республики.

Опубликованы также соответствующие видеокадры.

В Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент России.

Со своей стороны, в Минобороны Азербайджана заявили, что пресекли попытку установить долговременные фортификационные сооружения в Нагорном Карабахе.

"Во вторник в 19:35 члены армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) в зоне временного размещения российского миротворческого контингента на территории Азербайджана предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии, расположенными в направлении Ходжавендского района", - сообщило Минобороны страны.

По информации ведомства, благодаря неотложным мерам, предпринятым подразделениями азербайджанской армии, эти работы были немедленно прекращены.

Азербайджан Армения ЕС
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