Пашинян заявил Макрону о готовности к переговорам с Алиевым

Никол Пашинян (слева) и Эммануэль Макрон Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о готовности провести экстренные обсуждения с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по вопросу снижения приграничной напряженности.

"В телефонном разговоре Пашинян и Макрон обсудили вопросы, касающиеся усугубляющегося в Нагорном Карабахе гуманитарного кризиса из-за блокирования Лачинского коридора, концентрации азербайджанских войск вокруг Нагорного Карабаха, тенденций роста напряженности на государственной границе Армении и Азербайджана", - заявили в пресс-службе правительства Армении.

Премьер Армении также подтвердил свою приверженность договоренностям, достигнутым 6 октября 2022 года в Праге и 14 мая 2023 года в Брюсселе, а также подходам по решению всех вопросов исключительно дипломатическим методом и в конструктивной обстановке.

Со своей стороны, президент Франции заявил о необходимости снижения напряженности вдоль границ, он выразил готовность содействовать усилиям по установлению мира и стабильности в регионе.

7 сентября Пашинян заявлял, что военно-политическая ситуация в регионе существенно обострилась, международное сообщество должно предпринять меры для предотвращения нового взрыва.

"Причина в том, что Азербайджан на протяжении последних дней скапливает войска вдоль линии соприкосновения с Нагорным Карабахом и границы с Арменией. Усилилась антиармянская риторика. Политика притязаний против суверенной территории Армении продолжается", - сказал Пашинян.

По его словам, гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе достиг пика.