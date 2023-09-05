Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:46

Конгрессу США до 30 сентября нужно решение по бюджету во избежание "шатдауна"

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Конгрессу США остается меньше месяца на принятие решения по финансированию правительства на 2024 финансовый год, чтобы избежать "шатдауна" - приостановки работы федеральных органов власти в октябре, сообщают американские СМИ.

Таким образом, у обеих палат - сената и палаты представителей - остается на это чуть более трех недель: новый финансовый год начинается с 1 октября. По данным The Hill, сенат США во вторник вернулся к работе после августовского перерыва, а палата представителей возобновляет работу позднее - на следующей неделе. В связи с этим лидеры Конгресса заявили о необходимости принять резолюцию о временном бюджете: это даст Конгрессу дополнительное время, чтобы согласовать общий проект бюджета на 2024 финансовый год.

Процесс принятия временного бюджета осложняется тем, что законодатели в обеих палатах пока далеки от консенсуса.

В случае, если в Конгрессе придут к выводу о целесообразности временного бюджета и его примут в сенате, он затем поступит на рассмотрение в палату представителей. Если его утвердят и там, то направят на подпись президенту США Джо Байдену. Чтобы госучреждения не остановили работу, это должно произойти до полуночи 1 октября.

Что касается общего проекта бюджета на 2024 финансовый год, палата представителей и сенат пока не согласовали ни одну из его составных частей: 12 ежегодных законопроектов о расходах. Западные СМИ отмечают, что демократы и республиканцы в комитете по ассигнованиям сената поддержали эти законопроекты, в то время как комитет по ассигнованиям палаты представителей разрабатывает законопроекты только при поддержке республиканцев - без учета позиции демократов. Обе палаты работают над законопроектами, которые предусматривают разные суммы. Сенат придерживается бюджета в размере $1,59 трлн. При этом некоторые конгрессмены в палате настаивают на сокращении расходов на 2024 год до уровня 2022 года - в $1,47 трлн, что на $120 млрд ниже уровня, о котором договорились спикер палаты представителей Кевин Маккарти и президент Байден в мае.

"Чтобы избежать ненужного закрытия правительства, палата представителей должна последовать примеру cената и принять свои законопроекты об ассигнованиях двухпартийным путем", - приводят СМИ слова лидера большинства в Сенате, демократа Чака Шумера в письме своим коллегам.

Маккарти и Байден в мае договорились о потолке госдолга, который установил общий уровень госрасходов. Однако группа консерваторов из палаты представителей потребовала от спикера подготовить законопроекты по более низкому уровню расходов. Несколько республиканцев в палате представителей выступают против финансирования Украины, а некоторые их коллеги требуют в проекте бюджета разделить поддержку Киева и помощь при стихийных бедствиях (после урагана Идалия и лесных пожаров на острове Мауи). Цель предложения - удостовериться, что деньги, изначально выделяемые на ликвидацию последствий природных катаклизмов, в итоге не будут потрачены на поддержку Украины.

"Когда cенат вернется на следующей неделе, мы сосредоточимся на финансировании правительства и предотвращении того, что экстремисты-республиканцы в палате представителей могут заставить приостановить работу правительства", - заявил на прошлой неделе лидер большинства в сенате, демократ Чак Шумер.

Со своей стороны, сенатор-республиканец Марша Блэкберн заявила, что Шумер будет виноват в возможном шатдауне.

"Единственный человек, который действительно настаивает на закрытии правительства, - это Чак Шумер. И это то, что, по его мнению, поможет ему в политическом отношении, поскольку он пытается удержаться в сенате США. Как мы знаем, ему будет очень трудно это сделать и, вероятно, невозможно", - сказала Блэкберн в эфире Fox News.

Белый дом на прошлой неделе призвал Конгресс принять временную резолюцию, чтобы сохранить финансирование правительства после 30 сентября во избежание четвертой приостановки работы федеральных органов за десятилетие.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Президент Кении заявил, что виновные в загрязнении должны платить углеродный налог

Президент Кении заявил, что виновные в загрязнении должны платить углеродный налог

Что произошло за день: вторник, 5 сентября

Французские военные начали обсуждать вывод своих подразделений из Нигера

Французские военные начали обсуждать вывод своих подразделений из Нигера

Минобороны Польши закупит 1,7 тыс. разведывательных БПЛА

В Индии задумались о смене названия страны на Бхарат

В Индии задумались о смене названия страны на Бхарат

Армения отозвала своего постпреда в ОДКБ

Экс-глава Каталонии Пучдемон назвал условия поддержки Санчеса на посту премьера Испании

Экс-глава Каталонии Пучдемон назвал условия поддержки Санчеса на посту премьера Испании

Эрдоган рассказал о плюсах создания газового хаба в Турции

Первая леди США Джилл Байден вновь заразилась COVID-19

Первая леди США Джилл Байден вновь заразилась COVID-19

Узбекские платежные системы Oson и Pay Way приостановили переводы за границу

Узбекские платежные системы Oson и Pay Way приостановили переводы за границу
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });