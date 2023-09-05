Конгрессу США до 30 сентября нужно решение по бюджету во избежание "шатдауна"

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Конгрессу США остается меньше месяца на принятие решения по финансированию правительства на 2024 финансовый год, чтобы избежать "шатдауна" - приостановки работы федеральных органов власти в октябре, сообщают американские СМИ.

Таким образом, у обеих палат - сената и палаты представителей - остается на это чуть более трех недель: новый финансовый год начинается с 1 октября. По данным The Hill, сенат США во вторник вернулся к работе после августовского перерыва, а палата представителей возобновляет работу позднее - на следующей неделе. В связи с этим лидеры Конгресса заявили о необходимости принять резолюцию о временном бюджете: это даст Конгрессу дополнительное время, чтобы согласовать общий проект бюджета на 2024 финансовый год.

Процесс принятия временного бюджета осложняется тем, что законодатели в обеих палатах пока далеки от консенсуса.

В случае, если в Конгрессе придут к выводу о целесообразности временного бюджета и его примут в сенате, он затем поступит на рассмотрение в палату представителей. Если его утвердят и там, то направят на подпись президенту США Джо Байдену. Чтобы госучреждения не остановили работу, это должно произойти до полуночи 1 октября.

Что касается общего проекта бюджета на 2024 финансовый год, палата представителей и сенат пока не согласовали ни одну из его составных частей: 12 ежегодных законопроектов о расходах. Западные СМИ отмечают, что демократы и республиканцы в комитете по ассигнованиям сената поддержали эти законопроекты, в то время как комитет по ассигнованиям палаты представителей разрабатывает законопроекты только при поддержке республиканцев - без учета позиции демократов. Обе палаты работают над законопроектами, которые предусматривают разные суммы. Сенат придерживается бюджета в размере $1,59 трлн. При этом некоторые конгрессмены в палате настаивают на сокращении расходов на 2024 год до уровня 2022 года - в $1,47 трлн, что на $120 млрд ниже уровня, о котором договорились спикер палаты представителей Кевин Маккарти и президент Байден в мае.

"Чтобы избежать ненужного закрытия правительства, палата представителей должна последовать примеру cената и принять свои законопроекты об ассигнованиях двухпартийным путем", - приводят СМИ слова лидера большинства в Сенате, демократа Чака Шумера в письме своим коллегам.

Маккарти и Байден в мае договорились о потолке госдолга, который установил общий уровень госрасходов. Однако группа консерваторов из палаты представителей потребовала от спикера подготовить законопроекты по более низкому уровню расходов. Несколько республиканцев в палате представителей выступают против финансирования Украины, а некоторые их коллеги требуют в проекте бюджета разделить поддержку Киева и помощь при стихийных бедствиях (после урагана Идалия и лесных пожаров на острове Мауи). Цель предложения - удостовериться, что деньги, изначально выделяемые на ликвидацию последствий природных катаклизмов, в итоге не будут потрачены на поддержку Украины.

"Когда cенат вернется на следующей неделе, мы сосредоточимся на финансировании правительства и предотвращении того, что экстремисты-республиканцы в палате представителей могут заставить приостановить работу правительства", - заявил на прошлой неделе лидер большинства в сенате, демократ Чак Шумер.

Со своей стороны, сенатор-республиканец Марша Блэкберн заявила, что Шумер будет виноват в возможном шатдауне.

"Единственный человек, который действительно настаивает на закрытии правительства, - это Чак Шумер. И это то, что, по его мнению, поможет ему в политическом отношении, поскольку он пытается удержаться в сенате США. Как мы знаем, ему будет очень трудно это сделать и, вероятно, невозможно", - сказала Блэкберн в эфире Fox News.

Белый дом на прошлой неделе призвал Конгресс принять временную резолюцию, чтобы сохранить финансирование правительства после 30 сентября во избежание четвертой приостановки работы федеральных органов за десятилетие.