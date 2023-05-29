Байден заявил об окончательном соглашении по госдолгу со спикером палаты представителей

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Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей Кевином Маккарти.

"У нас хорошие новости. (...) Мы достигли двустороннего бюджетного соглашения. И сейчас мы готовы направить его на рассмотрение в Конгресс", - заявил Байден по итогам телефонного разговора с Маккарти.

По словам Байдена, достигнутое соглашение предотвращает "наихудший из возможных кризисов".

"Снимает с повестки угрозу катастрофического дефолта", - отметил президент США.

Американский лидер призвал обе партии в Конгрессе объединиться для скорейшего принятия соглашения.

"Спикер и я с самого начала ясно дали понять, что единственным путем вперед является двухпартийное соглашение", - подчеркнул Байден.

Ранее Маккарти подтвердил появившиеся сообщения СМИ о том, что ему удалось достичь принципиальной договоренности с Байденом по потолку госдолга.

"Я только что разговаривал по телефону с президентом. После того, как он потратил впустую время и отказывался вести переговоры в течение нескольких месяцев, мы пришли к принципиальному соглашению, которое достойно американского народа", - написал Маккарти в твиттере.

Он добавил, что "республиканцы готовы к большим, последовательным переменам в Вашингтоне".

Выступая в воскресенье перед журналистами в Капитолии, Маккарти отмел опасения, что ему не хватит голосов республиканцев.

"Это хороший сильный законопроект, за который проголосует большинство республиканцев", - сказал он.

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, принципиальное соглашение, достигнутое Белым домом и республиканцами в Палате представителей, повысит лимит госдолга на два года и ограничит расходы, не связанные с обороной, до уровня текущего финансового года на 2024 и 2025 годы.

Нижняя палата Конгресса сможет провести голосование об одобрении соглашения во вторник, 30 мая, поскольку в понедельник в США празднуется День поминовения.

В настоящее время лимит госдолга США составляет $31,4 трлн, переговоры о его повышении ведутся уже несколько месяцев. Республиканцы настаивают, что увеличение потолка госрасходов может состояться только при условии значительного сокращения расходов. Например, они предлагали сократить налоговые вычеты за покупку электромобилей и установку солнечных панелей, а также уменьшить госзатраты на погашение кредитов на образование. Белый дом отверг такие предложения.